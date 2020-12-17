الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال بمشاركة 14 جامعة

استضافت جامعة الفيوم، بطولة الشهيد الرفاعي 48؛ لرفع الأثقال بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة ١٤ جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محمد صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للجامعات.
صرح الدكتور خالد عطا الله أن البطولة تتضمن منافسات رفع الأثقال في أوزان مختلفة، كما تشمل منافسات لذوي الإعاقة ومنافسات للطالبات والطلاب، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت الموافق 2020/12/19.
وأشار إلى أن استضافة جامعة الفيوم للمنافسات القمية يأتي تأكيدا على ثقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الرياضى للجامعات في إمكانات جامعة الفيوم التي نجحت الجامعة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القمية في الأعوام السابقة.
ورحب عطا الله بالوفود المشاركة وتمنى لهم إقامة مميزة بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى لكل وزن من الأوزان المتنافسة في نهاية البطولة.
من جانب آخر شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الصحة، بهدف رفع المستوى العلمي والإكلينيكي وصقل مهارات الأطباء.
جاء ذلك، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي إبراهيم، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد، أستاذ جراحة الأورام ومنسق عام المبادرة بجامعة الفيوم.
وصرح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصري، بهدف رفع المستوى العلمي والإكلينيكي وصقل مهارات الأطباء والاستفادة من الإمكانيات التعليمية غير المحدودة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم في الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الثدي من خلال حملة تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بداخل الجامعة وعدد من الأماكن الأخرى بالمحافظة.
وأضاف شديد أن جامعة الفيوم ستقدم برنامجا تدريبيا شاملا لأطباء وحدات الرعاية الأساسية بهدف إكسابهم خبرة الفحص الإكلينيكي الأمثل للمرضى المشتبه في إصابتهم بسرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بعدد من التخصصات المختلفة في عقد ندوات علمية وورش عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مجالات تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى سرطان الثدي، كما ستقوم أقسام علاج الأورام والجراحة والأشعة التشخيصية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المكتشفين خلال الحملة.