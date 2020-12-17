الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال بمشاركة 14 جامعة

استضافت جامعة الفيوم، بطولة الشهيد الرفاعي 48؛ لرفع الأثقال بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة ١٤ جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د محمد صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للجامعات .





صرح الدكتور خالد عطا الله أن البطولة تتضمن منافسات رفع الأثقال في أوزان مختلفة، كما تشمل منافسات لذوي الإعاقة ومنافسات للطالبات والطلاب، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت الموافق 2020/12/19.





وأشار إلى أن استضافة جامعة الفيوم للمنافسات القمية يأتي تأكيدا على ثقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الرياضى للجامعات في إمكانات جامعة الفيوم التي نجحت الجامعة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القمية في الأعوام السابقة.





ورحب عطا الله بالوفود المشاركة وتمنى لهم إقامة مميزة بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى لكل وزن من الأوزان المتنافسة في نهاية البطولة.







