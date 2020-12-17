الإدريسي: دعم الصناعة الوطنية يوفر فرص العمل ويقلل فاتورة الاستيراد

قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تسعى بقوة لدعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، مع العمل على توطين الصناعة ورفع نسبة مساهمتها فى الاقتصاد المصرى.





وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ صدى البلد، بجانب توفير ملايين من فرص العمل مع تقليل فاتورة استيراد وبحث سبل التصدير واستغلال الموارد المتاحة استغلالا أمثل خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، مع الأخذ فى الاعتبار للفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها.









ولفت إلى قيام الدولة فى خفض أسعار الغاز المقدم للمصانع ليصل لنحو 4.5 دولار مقارنة ب ٥.٥ دولار، ولكن هناك طلبات من أصحاب المصانع بتقديم خفض أكبر على أسعار الطاقة حتى يكون أسعار المنتج المحلى أكثر تنافسية فى السوق العالمى وذلك بعد هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34 % مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018، وكذلك هبوطها بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2020 لتواصل خسائرها بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها من وجهة نظر المصنعين وهو ما تقوم الحكومة بدراسته لدعم هذه الصناعات الهامة لاستمرار جهود التنمية.





كان الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.



