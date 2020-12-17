أروى جودة في ندوتها بـ صدى البلد.. كشفت تفاصيل ما فعلته بأول راتب تقاضته.. وموقف غريب حدث معها بالجامعة

لا أحب الحديث في السياسة.. واسر ياسين صديق عزيز

هذا ما استفدته في فترة كورونا.. ووالدتي ضربتني بعد هروبي من المدرسة





أروى جودة.. فنانة متعددة المواهب، تعرف دائما ماذا تريد، روحها خفيفة على محبيها وجمهورها، تسعى لتقديم كل جديد في عملها وتطور من نفسها دائما سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وإطلالتها جذابة على الشاشة، ويظهر هذا من رد فعل الجمهور على ما تقدمه أروى، مثل ماحدث معها من خلال حكايتها "سنين وعدت" في مسلسل "إلا أنا"، فكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلت اروى ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، وتحدثت عن كواليس أحدث أعمالها الفنية، وكشفت كثيرا عن حياتها الخاصة، وأسرارا عن علاقتها باصدقائها. كما كشفت عن جديدها الفني المقبل، وكواليس مسلسلها "نمرة اتنين" وتحديدا حكاية "انت فين".

نمرة اتنين





أعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من مسلسل نمرة اتنين، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".

وتابعت:"هذه هى المرة الثالثة التي أعمل فيها مع الفنان آسر ياسين، وهو صديق عزيز جدا، وسما مؤلفة العمل كسبتها كصديقة، وأحببت قصة العمل التي تتحدث عن تفسيرك لنمرة اتنين، سواء من خلال الحب التاتي، الخيانة، وكثير من المواضيع التي نرى كيف طبقت مصر والسعودية التعامل معها، وأنا نفسي أشوف باقي حلقات العمل لباقي الممثلين سواء ماجد الكدواني، منة شلبي، شيرين رضا وغيرهم، فكل المشتركين في الحكايات نجوم، وإذا لم أكن ممثلة سأكون نمبر وان فان ليهم.

وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".

وجسدت أروى دور امرأة تقع في حب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا، وأكدت انها فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنها جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته".





خطوطها الحمراء





عبّرت أروى عن استيائها من الأشخاص الذين يسيئون التعبير بشكل مستمر، كما أكدت إنه لابد وأن تختلف الأذواق قائلة: "لولا إختلاف الأذواق لبارت السلع".

وأضافت أروى إنها ترفض الحديث في عدة أمور من بينها السياسة، كما روت موقفا لها مع والدتها بسبب هروبها من المدرسة، وكشفت عن موادها المفضلة، واسم المدرسة التي درست بها.





مواصفات زوج المستقبل





كشفت الفنانة أروى جودة لـ صدى البلد، عن مواصفات زوج المستقبل، وقالت ، إنها لم تقابل حتى الآن الشخص المفضل لها وتقوم بتعويض هذا بحبها لـ أهلها وأصدقائها، كما تمنت أن يصبح لها بيت وأولاد.

كما أضافت "أروى" ان مواصفات شريك حياتي لابد من أن يكون ذكيا، دمه خفيف ، كريم ، ناجح حتى نتجنب المشاكل ، متواضع .





فترة كورونا





وأوضحت أنها قامت باستغلال فترة الحجر المنزلي فى ممارسة الرياضة والجلوس مع أهلها والتركيز على الاهتمام بأعمالها.





وقالت :"اكتشفت أنني أحب الأكل كثيرا، ولم أشعر بالأزمة بشكل كبير لأنني كنت أجلس في البيت دائما، وسعيدة أن عائلتي اقتربت أكثر، إلى جانب هذا بدأت أرسم من جديد، وأشاهد اعمال فاتتني، وحاولت أن أكون قريبة بشكل كبير من أصدقائي المقربين وعائلتي، وأقول لكل الناس يجب أن تحبوا عائلاتكم لأنهم سيظلون معكم حينما تكونون عواجيز، وأتمنى أن تزول تلك الغمة سريعا ونعود إلى حياتنا.













وعن أكثر الأكلات التي لا تفضل أكلها إطلاقا: مستحيل أكل كبدة أو أرانب.





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وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونى معهم وبعد خروجنا من المدرسة ذهبت والدتى ووالدى للسؤال عنى ولم يجدانى وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.





وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".





وكشفت الفنانة اروى جودة عن تفاصيل اول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت إن "أول راتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاته علشان بحب الاكل جدا".





أعمالها القادمة





كانت الفنانة أروى جودة قالت إنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين.