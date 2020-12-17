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بين الناس

حصول مركز بمياه الإسكندرية على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:35 م
مياه الإسكندرية
مياه الإسكندرية
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مصطفى كرم
أعلن المهندس أحمد جابر شحاته رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حصول المركز الإقليمى للتدريب بالشركة على اعتماد المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، ليصبح المركز  الجهة المعتمدة بالإسكندرية لتنفيذ البرامج التدريبية والمنح الخاصة بشباب الخريجين وإعدادهم لسوق العمل بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين.


وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الخطة التدريبية للشركة تستهدف إلى جانب تدريب العاملين والارتقاء بأدائهم ورفع كفاءتهم، تنفيذ برامج تدريبية للخريجين، وتدريب طلاب الجامعات بمختلف التخصصات، ويشمل التدريب إلى جانب المواد العلمية والنظرية تدريبا ميدانيا بمحطات ومعامل وفروع وإدارات الشركة المختلفة.


وأوضح أن الشركة نجحت فى تدريب أكثر من 612 طالبا هذا العام من كليات التجارة، والعلوم، والهندسة، وتخصصات أخرى.


جدير بالذكر  أن "المجلس الوطنى للتدريب والتعليم"، أحد  وحدات الجمعية العامة للتنظيم والإدارة المشهرة برقم 285 لسنة 1995 من وزارة التضامن الإجتماعى، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بمهنة التدريب والحفاظ على معايير الجودة الدولية والمحلية الخاصة بالعملية التدريبية.
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