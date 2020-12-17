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توك شو

تعرف علي كيفية حفر آبار لتجميع المياه وتحويلها صالحة للشرب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك مشروعات هامة نسعى لتنفيذها فى محافظة مرسى مطروح وهى حفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ونستهدف المواطنين المتواجدين فى الصحراء بدون مأوى أو مسكن ومنتشرين فى الصحراء بشكل عشوائي بدون مياه صالحة للشرب وتقوم مؤسسة نبض بحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار وتحليلها وتحويلها لمياه صالحة للشرب. 

وأضاف "صبرى"، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام ، في برنامج "هو ده"، المذاع على قناة "المحور"، أنه يتم حفر آبار لتجميع المياه وليس آبار ارتوازية لعدم خروج المياه المالحة من البحر لأن المحافظة قريبة من البحر  ويفضل حفر آبار لتجميع المياه وتحويلها لمياه صالحة للشرب.

وتابع: "حفر آبار لتجميع المياه فى محافظة مطروح يظل صالحا لسنوات  طويلة ويستخدمه المواطنين الفقراء والغير قادرين على حفر تلك الآبار حيث يتكلف أموال طائلة لمن يحفر هذه المياه إلى جانب مواتير الرفع وتنقية المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.
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