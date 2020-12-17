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ديني

اقترضت مبلغا من أمي قبل وفاتها هل يجوز التصدق به أم يوزع ميراث ؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:37 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " والدتي توفيت ولها مبلغ عندي فهل يجوز إخراج صدقة عنها " ؟ رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: " لا يجوز التصدق به لأن هذا المبلغ يعتبر ميراثا عليك ان توزعه على الورثة بالقسمة الشرعية .

وأضاف شلبي قائلا: أما إذا استأذنت باقي الورثة ووافقوا على التصدق به فلا بأس ان تفعل ذلك . 

الصدقة على الميت يوم الجمعة

يستحب عمل الصدقة الجارية في كل الأوقات ويستحب فعلها يوم الجمعة ويصل ثوابها للميت.

والصدقة عن الميت، سواء كانت مقطوعة أم مستمرة لها أصل في الشرع، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".

كتابة اسم الميت على الصدقة

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية.

وقالت " لجنة الفتوى " إنه ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به".

وأوضحت أن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت علي الشىء المتصدق به.

وأضافت:  بل المناط والاعتبار بنية المتصدق، مستشهدًا بقول النَّبِيِّ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى".


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