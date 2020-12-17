ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إعلامي تونسي: منتخب مصر للشباب ضحية كورونا.. ونسور قرطاج جاهزون للفراعنة غدا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:45 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
محمد السعيد
قال الإعلامي التونسي محمد هيدي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اعتباره منتخب مصر للشباب منسحبا أمام ليبيا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر أول أمس الثلاثاء، اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا، في دورة شمال أفريقيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء، بسبب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا، إضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": "لا يمكن أن نقول إن الكاف ظلم منتخب مصر بشأن اعتباره  منسحبا أمام ليبيا، الكاف طبق اللائحة في النهاية، والمنتخب المصري كان ضحية لأزمة كورونا".

وعن آخر استعدادات نسور قرطاج لمواجهة الفراعنة غدا الجمعة على ملعب رادس، أوضح: "منتخب تونس جاهز العدد قبل مواجهة مصر، ولا يعاني من أي غيابات".

وأشار: "مواجهة مصر وتونس دائما ما تكون لها طابع خاص، لأن منتخب مصر عظيم ببطولاته، أيضا تونس منتخب عنيد يحب الفوز دائما".

يذكر أن الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام، لاعب الجونة، وصلا منذ قليل، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. الكاف يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

عمر ربيع ياسين مهاجما مسئولي الكرة في مصر: دمرتوا منتخب الشباب

يكيل بأكثر من مكيال.. أحمد موسى يفتح النار على الكاف بسبب منتخب الشباب

تعنت غير مبرر .. أحمد حسن: الكاف لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل

قمة الظلم.. تامر أمين يهاجم الكاف على الهواء

رئيس بعثة ليبيا لـ صدى البلد: نرحب بتأجيل مباراتنا مع منتخب مصر للشباب

ترشيحاتنا

سارة الطباخ تتهم محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر".. والمطرب: كانت جايباهولي هدية

بعد نقله إلى قطر.. تقرير مغربي يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

سعر ومواصفات كيا سبورتاج Kia sportage jbl black edition.. صور

عقوبات تأخرت كثيرًا.. أمريكا تحظر كل الصادرات العسكرية إلى تركيا

هل الجنين الميت يشفع لوالديه يوم القيامة ؟ الإفتاء تجيب

من إلغاء حفل الزفاف إلى الطلاق والخيانة.. القصة الكاملة لـ مي حلمي ومحمد رشاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«نافذة» تنهي حياة لص أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

تهدد حياتك والبيئة.. احذر استخدام المناديل المبللة

يمنع جلطات المخ وأزمات القلب.. تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا