إعلامي تونسي: منتخب مصر للشباب ضحية كورونا.. ونسور قرطاج جاهزون للفراعنة غدا

قال الإعلامي التونسي محمد هيدي إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب اعتباره منتخب مصر للشباب منسحبا أمام ليبيا.





كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر أول أمس الثلاثاء، اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا، في دورة شمال أفريقيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء، بسبب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا، إضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.





وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": "لا يمكن أن نقول إن الكاف ظلم منتخب مصر بشأن اعتباره منسحبا أمام ليبيا، الكاف طبق اللائحة في النهاية، والمنتخب المصري كان ضحية لأزمة كورونا".





وعن آخر استعدادات نسور قرطاج لمواجهة الفراعنة غدا الجمعة على ملعب رادس، أوضح: "منتخب تونس جاهز العدد قبل مواجهة مصر، ولا يعاني من أي غيابات".





وأشار: "مواجهة مصر وتونس دائما ما تكون لها طابع خاص، لأن منتخب مصر عظيم ببطولاته، أيضا تونس منتخب عنيد يحب الفوز دائما".



