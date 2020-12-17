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بهاء مباشر: الانتخابات البرلمانية أسفرت عن فوز مجموعة مميزة من الشباب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:58 م
الكاتب الصحفى بهاء
الكاتب الصحفى بهاء مباشر
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى بهاء مباشر، إن الانتخابات البرلمانية و الشيوخ اسفرت عن فوز مجموعة مميزة من الشباب، موضحًا أن هذا يعطى مؤشرا إيجابيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي، أن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين لديهم فكر و أشياء مميزة ستخدم الدولة، وأكد أنهم منذ فترة وهم يعملون.

لفت إلى أن هناك مناقشات تتم داخل التنسيقية تتم وفى النهاية يسفر النقاش عن قرار يتم تنفيذه من قبل الجميع.

وأشار إلى أن مشاركة الشباب فى البرلمان أمر مميز، وكشف أن برلمان 2016 شهد عمل وجهد للشباب المشارك منهم النائب طارق الخولى الذى قام بمجهود كبير كبرلماني.

وأوضح أن برلمان 2016 قام بمجهود كبير وقاموا بإخراج مشاريع قوانين تخدم المجتمع. 

وأكد أنه يتوقع أن مجلس النواب سيبدأ بـ لائحة مجلس الشيوخ و قانون المحليات موضحًا أن قانون المحليات سينقل مصر نقلة قوية وكشف أن النائب بعد الانتهاء من قانون المحليات سيتحول دوره لـ تشريعى، والخدمي سيكون لفريق آخر.

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