هوندا تقدم تحفة جديدة لمحبي السيارات الصغيرة .. فيديو

استطاعت سيارات life من هوندا على مر العقود الماضية أن تحافظ على مكانتها كأفضل سيارة عائلية صغيرة، ولكن نموذج السيارة للعام الحالي حصل على مميزات متطورة وشكل أنيق أيضا.





ويأتي الجيل السادس من سيارات Life بهيكل هاتشباك مميز، ويجمع في تصميمه ملامح من سيارات fit، أما تصميم المصابيح الأمامية فيشبه بعض الشيء تصميم مصابيح سيارات جولف الشهيرة من فولكس فاجن.



وسنجد أن المقصورة الداخلية للسيارة تتميز بالبساطة وبعض ملامح الحداثة بنفس الوقت.



وحصلت المقصورة على واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتين، شاشة في المنتصف تعمل باللمس ويمكن من خلالها التحكم في أنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.





كما جهزت هذه السيارة بانظمة متطورة للحفاظ على الثبات على الطرقات المتعرجة والزلقة، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعدة والمقود وكاميرات خلفية وحساسات للمسافات، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر، أما المصابيح فجهزت بعدسات خاصة لتركيز حزم الإضاءة بشكل ممتاز وزودت بخطوط إضاءة مميزة وتعمل بتقنيات LED.



وستتيح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات هجينة مخصصة للأسواق الأوروبية ، ومحركات اقتصادية بسعة 1.3 لتر، ومحركات بسعة 1.5 لتر ، وتنتج عزم يعاد 131 حصان.

