محافظ القاهرة يستعرض مشروعات تطوير العشوائيات .. عبد العال : تسكين 21 ألف أسرة بالأسمرات فقط من أصل 27 ألف وحدة سكنية .. ووحدات بديلة لمغالق ومخازن الأخشاب الموجودة بوسط البلد

محافظ القاهرة :
الالتزام بالجداول الزمنية في مشروعات الطيبى (2) وأرض الخيالة و معًا (1-2)
مشروع لتطوير خان الحسين للحرف اليدوية وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين
تسكين عدد 633 محلًا من إجمالي 667 بسوق التونسي الجديد
تعمل محافظة القاهرة على عدة مشروعات في الوقت الحالي لإنهاء العشوائية بشكل كامل من العاصمة والتي جاء أبرزها مشروع الطيبى (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معًا (1-2).
وفي هذا السياق اجتمع المحافظ اللواء خالد عبد العال مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.
وأكد محافظ القاهرة أن عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، واهالينا (2)، ورضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية حتى الآن تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقى.
وأوضح أنه تم تسكين قاطنى المناطق العشوائية، والتى من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة اسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التى تم إزالتها، للسكن فى بعض هذه المشروعات المذكورة، مستعرضًا فى هذا الصدد الجدول الزمني لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناول محافظ القاهرة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، والتى من بينها مشروع الطيبى (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معًا (1-2)، ومصنع 18 الحربى، ومدينة الزهور – 15 مايو، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات، وكذا تأثيث هذه الوحدات التى تم إقامتها، إلى جانب خطة التسكين الخاصة بهذه المشروعات.
ولفت محافظ القاهرة إلى الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى تطوير حى منشأة ناصر، وما يتضمنه من مراحل، بما يسهم فى خلخلة المنطقة وفتح محاور طرق جديدة لها، وهو ما يأتى ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.
وتطرق المحافظ، خلال العرض، إلى الموقف الخاص بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وكذا ما يتعلق بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.
وحول مشروع سوق التونسي الحضارى، أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحًا أنه تم تسكين عدد 633 محلًا من إجمالي 667.
وفي سياق متصل أكد المحافظ على العمل على مشروع اقامة وحدات بديلة لمغالق ومخازن الاخشاب الموجودة بوسط البلد، من خلال توفير 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، إلى جانب ما يتعلق بالخدمات والمرافق اللازمة لهذا المشروع.
من ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى ما تم من إجراءات تتعلق بتطوير مجزر 15 مايو، مستعرضًا كذلك الدراسة الاقتصادية والفنية لاستغلال مجمع الأسواق الجديد بمدينة 15 مايو، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتاحة به.
وأوصح أنه يتضمن 530 محلا تجاريا، إلى جانب عدد من مظلات بيع اليوم الواحد، وعدد من المباني الخدمية والإدارية، إلى جانب مسجد وحدائق للأطفال، وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية والإدارة وفقا لمعايير محددة.
وفي سياق متصل ، أعلن عن الانتهاء من تسكين 833 أسرة مقيمة أسفل خطوط الضغط العالى بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر بوحدات سكنية جديدة بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بجميع الخدمات.
وأكدإزالة 348 عقار أسفل الضغط العالى من إجمالى 516 عقارا بإجمالي 1411 أسرة، لتنفيذ محور الوفاء والأمل والذى يربط الدائرى بطريق السويس مرورًا بعزبة الهجانة وأيضا لكون هذه العقارات ذات خطورة أسفل خطوط الكهرباء.
وأكد المحافظ ان محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.