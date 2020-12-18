محافظ القاهرة يستعرض مشروعات تطوير العشوائيات .. عبد العال : تسكين 21 ألف أسرة بالأسمرات فقط من أصل 27 ألف وحدة سكنية .. ووحدات بديلة لمغالق ومخازن الأخشاب الموجودة بوسط البلد

وفي هذا السياق ا جتمع المحافظ اللواء خالد عبد العال مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.





وأكد محافظ القاهرة أن عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، واهالينا (2)، ورضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية حتى الآن تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقى.





وأوضح أنه تم تسكين قاطنى المناطق العشوائية، والتى من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة اسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التى تم إزالتها، للسكن فى بعض هذه المشروعات المذكورة، مستعرضًا فى هذا الصدد الجدول الزمني لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وتناول محافظ القاهرة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، والتى من بينها مشروع الطيبى (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معًا (1-2)، ومصنع 18 الحربى، ومدينة الزهور – 15 مايو، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات، وكذا تأثيث هذه الوحدات التى تم إقامتها، إلى جانب خطة التسكين الخاصة بهذه المشروعات.





ولفت محافظ القاهرة إلى الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى تطوير حى منشأة ناصر، وما يتضمنه من مراحل، بما يسهم فى خلخلة المنطقة وفتح محاور طرق جديدة لها، وهو ما يأتى ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.





وتطرق المحافظ، خلال العرض، إلى الموقف الخاص بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وكذا ما يتعلق بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.





وحول مشروع سوق التونسي الحضارى، أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحًا أنه تم تسكين عدد 633 محلًا من إجمالي 667.