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فن

هيثم سعيد يحلق في سماء لبنان بأول فيديو كليب مع لايف ستايلز ستوديوز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:30 م
هيثم سعيد
هيثم سعيد
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سعيد فراج
بين السماء والجبال والمناظر الطبيعية الجميلة في لبنان، صور هيثم المشاهد مع المخرج فادي حداد الذي ركز في هذا العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

الكلام الجميل والغزل الذي تحمله هذه الأغنية في كلماتها، ترجمها الفيديو كليب بقصة رومنسية بين هيثم وحبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

وسوف يتبع هذا العمل فيديو كليب ثاني من اخراج فادي حداد أيضًا وانتاج لايف ستايلز ستوديوز التي أصدرت الفيديو كليب على قناتها في يوتيوب.

"حلوه عينه" كلمات محمد الغنيمي، الحان احمد ابو زيد، توزيع كريم أسامة، ميكس وماستر ماهر صالح.
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