بعد ارتباطها بنجل شقيق إلهام شاهين.. أجرأ إطلالات هنا شيحة

بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.

وتتميز الفنانة هنا شيحة بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.





والمثير فى الأمر فارق العمل بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما.





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وكانا تواجدا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.



