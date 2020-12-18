بعد إصابتها بكورونا.. أجرأ إطلالات دانا حمدان

كما تفضل ارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف عن جماله، وارتداء الفساتين المميزة التي تعبر عن اناقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة مثل الأسود والكحلي والزهري.

وكتبت دانا حمدان: "كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها ميس حمدان وانهالت عليها تعليقات المتابعين متمنين لها الشفاء العاجل.









كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، اتخاذ الاحتياطات وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا.





يذكر أن قالت الفنانة دانا حمدان إنها سعيدة باختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.





وتابعت: الحمد الله أنني كنت ضمن فريق هذا العمل الكبير الضخم للمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب.





أضافت في تصريح: أعشق تربية الحيوانات وخاصة الكلاب، فأنا أملك 6 كلاب وسبب عشقي شقيقتي ميس حيث كانت صاحبة فكرة مجيء أول كلب للمنزل ومن هنا بدأ حبي لهم.





يذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".