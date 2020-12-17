إنهاء معاناة مريضة بفشل كلوي بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم، عن نجاح فريق طبي في إنهاء معاناة مريضة تعاني من فشل كلوي مزمن وتعاني من ضيق بالاوردة المركزية بالرقبة والصدر .









وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، ان الفريق الطبي تمكن من عمل قسطرة تشخيصية وعمل توسيع للاوردة المركزية باستخدام البالونات عالية الضغط وتركيب قسطرة غسيل مستديمة، طبقا لأحدث التوصيات الطبية العالمية باستخدام الدوبلكس والقسطرة التداخلية.









وأكد ان المريضة بحالة مستقرة وجيدة. كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي متعدد التخصصات المكون من فريق جراحة الاوعية الدموية وضم الدكتور هاني حسني دكتوراه جراحة الأوعية الدموية والدكتور احمد خليل زمالة جراحة الأوعية الدموية بالاضافه لفريق امراض الكلى وضم الدكتور أحمد النقيب- اخصائي امراض الكلى و فريق التصوير الطبي وضم الباز محمد الباز فني التصوير الطبي والاطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.









كان سعد مكي أعلن، أمس الأربعاء، عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من 900 الف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.









وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة مشيرا الى انه تم تحويل اكثر من 185 الف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.







