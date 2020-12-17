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بكري: وزيرة الهجرة قادرة على توصيل أهداف مبادرة اتكلم عربي لـ المصريين في الخارج.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:57 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون واحدة من مبادرات قومية هادفة من اجل الربط بين أبنائنا المصريين في الخارج.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المبادرة ستتضمن تعليم اللغة العربية والحفاظ على هوية وتعليم أبنائنا المصريين الثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة الهجرة بضرورة عمل بث مباشر للأحداث المصرية الهامة لإحداث نوع من الترابط بين المصريين بمختلف الدول وبين بلدهم الأم. 

وأشار بكري أن هذه المبادرات سيكون لها أهمية أهمية أيضا للرد على الشائعات والأكاذيب، مضيفا أن وزيرة الهجرة قادرة على التواصل مع المصريين وتوصيل تلك الرسائل.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"، مؤكدة أنها تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة المصرية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم،  أن هناك أطفالا يعيشون على أرض الدولة المصرية لكن دراستهم في المدارس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.

وأكدت الوزيرة، أن الجاليات كانت تطلب دائما حلا للتحدث باللغة العربية، موضحة أننا وجدنا صعوبة لدى أطفالنا في التحدث باللغة العربية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي".
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