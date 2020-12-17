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كورونا أكبر من أي دولة.. رانيا المشاط تكشف تفاصيل اجتماع اليونيدو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تناول مناقشة تراجع أجندات التنمية للدول بسبب فيروس كورونا، معقبة: "كورونا أكبر من أى دولة لوحدها".

وأضافت المشاط خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاجتماع خلص إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف النهج الذى تتبعه الدولة المصرية، لافتة إلى أنها عرضت رؤية مصر وأكدت عليها فى هذا الشأن.

وتابعت وزير التعاون الدولى، تناول الاجتماع أهمية وجود معايير لما بعد التعافي من فيروس كورونا للحفاظ على البيئة والمناخ.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة الأمن الغذائي العالمي الذى أصبح مهددا بسبب كورونا.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى ضرورة وجود مبادئ اقتصادية شمولية، خاصة فى ظل تأثير كورونا على الاقتصادات الناشئة.
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