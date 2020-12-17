الزنط: البرلمان القادم سيعمل في مرحلة صعبة.. فيديو





وأضاف الزنط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك مجموعة كبيرة لأول مرة تدخل البرلمان، ويجب ان يكون لديهم وعي كبير بطبيعة المرحلة المقبلة.





وتابع مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أن الفترة المقبلة صعبة، لأن البرلمان مطلوب منه عدة أدوار غير تقليدية لذا يجب أن يكون هناك دورات لمدة بسيطة حتى يكون لدى اغلب الأعضاء وعي كبير حتى يتم فهم الملفات الخطيرة والخاصة بالأمن القومي.





وأسدل الستار منذ أيام على الاستحقاق الدستورى الأهم فى الحياة التشريعية فى مصر وهو انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، لكى يتم إغلاق صفحة انتخابات مجلس النواب ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ.

ونجحت الدولة المصرية فى إجراء هذه الإنتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.

أكد الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أن البرلمان من الناحية الشكلية جيد لأن هناك قوة متنوعة ومختلفة من حيث المستوى الإجتماعي والثقافي وهناك نوع من التوازن الوطني.