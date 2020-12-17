ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات: "العاصمة الإدارية"رقمية للعالم العربي في 2021

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:14 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن مجلس وزراء الاتصالات العرب انعقد فى دورته الـ 24  وفى بداية الجلسة مصر تسلمت رئاسة المجلس لهذه الدورة .

وأضاف  " طلعت " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة أن مصر انتخبت رئيسا للمكتب الفني لمجلس وزراء الاتصالات العرب للعامين القادمين للمرة الثانية على  التوالي  ، لافتأ إلى أنه تم طرح العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية للعالم العربي لعام 2021 .

ولفت إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة تم بناء على ارتكاز العاصمة الإدارية على سبل تقنية واستخدام أحدث تقنيات المدن الذكية فى 
إدارة كافة شبكاتها ومرافقها ،كما انها تضم مجموعة من المشروعات الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضح  أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فى العالم العربى وإفريقيا ، مشيرأ إلى أنه عرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  مشروع  رقمنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى عن طريق البدء بـ 73 مستشفى تابعا لعدد 18 جامعة .

ونوه الى ان مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى  سيبدأ  تنفيذه فى الربع الأول من عام 2021 ويستغرق المشروع سنة و15 شهرا بميزانية تزيد على 3 مليارات جنيه . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي

قروض متناهية الصغر عبر الموبايل.. مدبولى: هدفنا تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات عمل الوزارة.. مدبولى: هدفنا تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة الخدمات الإلكترونية

اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربى الرقمية لعام 2021.. فيديو

ترشيحاتنا

تطورات خطيرة.. الجيش الإثيوبي يقصف الأراضي السودانية

هل يغفر الله لمن مات وعليه صلوات فائتة؟.. شاهد رد الإفتاء

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك اليوم

بمكياج لافت.. عبير صبري تستعرض أناقتها على إنستجرام

جمهور الزمالك يهاجم الإعلامي مدحت شلبى لهذه الأسباب

سكرتير الكاف السابق أبرز المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر.. ونرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابتها بـ كورونا.. إطلالات خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها