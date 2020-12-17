وزير الاتصالات: "العاصمة الإدارية"رقمية للعالم العربي في 2021

قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن مجلس وزراء الاتصالات العرب انعقد فى دورته الـ 24 وفى بداية الجلسة مصر تسلمت رئاسة المجلس لهذه الدورة .





وأضاف " طلعت " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة أن مصر انتخبت رئيسا للمكتب الفني لمجلس وزراء الاتصالات العرب للعامين القادمين للمرة الثانية على التوالي ، لافتأ إلى أنه تم طرح العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية للعالم العربي لعام 2021 .





ولفت إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة تم بناء على ارتكاز العاصمة الإدارية على سبل تقنية واستخدام أحدث تقنيات المدن الذكية فى

إدارة كافة شبكاتها ومرافقها ،كما انها تضم مجموعة من المشروعات الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .





وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم العربى وإفريقيا ، مشيرأ إلى أنه عرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى عن طريق البدء بـ 73 مستشفى تابعا لعدد 18 جامعة .





ونوه الى ان مشروع التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى سيبدأ تنفيذه فى الربع الأول من عام 2021 ويستغرق المشروع سنة و15 شهرا بميزانية تزيد على 3 مليارات جنيه .