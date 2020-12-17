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أخبار العالم

المصائب لا تأتي فرادى.. كورونا يضرب فرنسا من جديد عقب إصابة ماكرون

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:04 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 18 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يشير إلى صعود الإصابات من جديد. 

تأتي هذه الأرقام، لتضاف إلى مصائب فرنسا، وذلك عقب إعلان إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بالفيروس، ودخول العزل الذاتي. 

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام، وتقرر إلغاء جميع الرحلات الخارجية التي كان مقررا قيامه بها، بما في ذلك رحلته إلى لبنان.

وعن كيفية انتقال العدوى إلى الرئيس الفرنسي، علق القصر الرئاسي قائلا: "لم نحدد كيفية انتقال فيروس كورونا إلى ماكرون".

كما كشفت عن ظهور بعض الأعراض على ماكرون، دون تحديد مدى قوتها.

وعقب ذلك، بدأ تتبع المخالطين لماكرون خلال الأيام القليلة الماضية، وتقرر وضع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في العزل، على الرغم من ثبوت خلوه من الفيروس، عقب إجراء عدد من الفحوصات.

كما تقرر دخول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العزل عقب مخالطته لماكرون، أثناء تناول الغداء معه يوم الاثنين الماضي.

وإلى أوروبا، دخل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، العزل الصحي، عقب عقده عدة اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أعلنت عدم دخول العزل، رغم لقائها ماكرون.

كما خضع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل للحجر، ودخل نظيره البلجيكي الكسندر دي كرو أيضا للعزل، بعد مخالطة ماكرون.
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