محافظ القاهرة: تسكين 633 محلًا بسوق التونسي الحضاري





و أشار اللواء خالد عبدالعال في تصريحات صحفية ، إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحًا أنه تم تسكين عدد 633 محلًا من إجمالي 667.



