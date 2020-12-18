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محافظات

محافظ القاهرة: تسكين 633 محلًا بسوق التونسي الحضاري

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
محافظ القاهرة : تسكين
محافظ القاهرة : تسكين 633 محلًا بسوق التونسي الحضارى
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عبد العزيز جمال
استعرض محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال  آخر تطورات مشروع سوق التونسي الحضاري الجديد.

و أشار اللواء خالد عبدالعال في تصريحات صحفية ،  إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحًا أنه تم تسكين عدد 633 محلًا من إجمالي 667.

وتم إزالة السوق القديم بمنطقة السيدة عائشة بهدف تطوير المنطقة من ناحية، بعد تكرار حوادث الحرائق بداخلها وشدة خطورتها على حياة السكان من ناحية أخرى، وذلك بعد رفض التجار الذهاب إلى سوق 15 مايو بحلوان.

سوق التونسي الجديد تم انشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

ويجري تنفيذ ساحة انتظار للسيارات المترددة على السوق بمساحة 2500م٢ لاستكمال الشكل الحضارى للسوق الجديد والحفاظ على المظهر العام.
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