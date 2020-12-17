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أخبار العالم

إصابة 4 عسكريين من الجيش التونسي في مواجهات مع محتجين بالقصرين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:14 م
اشتباكات
اشتباكات
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شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، إصابة 4 عسكريين بجروح، وذلك عقب مواجهات مع محتجين في ولاية القصرين. 

وقالت الوزارة وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية إن 4 عسكريين قد أصيبوا أثناء محاولات قوات الجيش منع محاولة اقتحام لشركة السيرغاز، المسئولة عن خدمات أنابيب الغاز، بولاية القصرين. 

وأضافت الوزارة أن القوات اضطرت إلى إطلاق أعيرة نارية في الهوار، لتفريق المحتجين، وذلك عقب استخدامهم الحجارة والزجاجات الحارقة. 

وتابع البيان أن مقر الشركة ومحطة الضخ متواجدتان بمنطقة عسكرية محجرة ويمنع تواجد المواطنين فيها.

ولم تكشف وسائل الإعلام التونسية سبب محاولة المحتجين اقتحام مقر الشركة في ولاية القصرين. 
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