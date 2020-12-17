البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 645.7 مليار جنيه مقابل مستوى 650.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 645.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69% خلال الأسبوع.





أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.