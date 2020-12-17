هل استخدام المياه بدلا من السائل يضر بالسيارة؟.. الخبراء يجيبون

تعتبر مساحات الزجاج من الأجزاء الهامة في السيارات، حيث إنها تقوم بدور هام وهو تنظيف الزجاج الأمامي بشكل كامل كي يعطي رؤية واضحة للسائق أثناء القيادة.
ولكن يلجأ البعض إلى استخدام المياه العادية بدلا من السائل الخاص للتنظيف نظرا لارتفاع تكلفة هذا السائل فهل هذه الطريقة تضر بالسيارة؟
وفي هذا السياق أجاب خبراء نادي السيارات الألماني على هذا التساؤل أن هذا الفعل خاطئ، لأن المياه العادية تكون مليئة بالأملاح والكلس.
وهذه الطريقة تؤدي مع مرور الوقت إلى انسداد منافذ رش المياه في مرشحات المساحات على غطاء المحرك.
كما أن هذه الأملاح قد تؤدي أيضا إلى تعطل محرك الضخ، وأضاف الخبراء الألمان أن استخدام المياه على المدى الطويل، تؤدي أيضا إلى تلف الطلاء.
وتعمل المياه على ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الانتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، حيث أنها لا تعمل على تنظيف الزجاج بشكل جيد، ويتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية.
يجب أيضا صيانة الأذرع المعدنية فتعتبر هي الركيزة الرئيسية التي يثبت عليها مساحات السيارة فمن الضروري الاهتمام بحالتها والتأكد من سلامة هيكلها.
ولكن يلجأ البعض إلى استخدام المياه العادية بدلا من السائل الخاص للتنظيف نظرا لارتفاع تكلفة هذا السائل فهل هذه الطريقة تضر بالسيارة؟
وفي هذا السياق أجاب خبراء نادي السيارات الألماني على هذا التساؤل أن هذا الفعل خاطئ، لأن المياه العادية تكون مليئة بالأملاح والكلس.
وهذه الطريقة تؤدي مع مرور الوقت إلى انسداد منافذ رش المياه في مرشحات المساحات على غطاء المحرك.
كما أن هذه الأملاح قد تؤدي أيضا إلى تعطل محرك الضخ، وأضاف الخبراء الألمان أن استخدام المياه على المدى الطويل، تؤدي أيضا إلى تلف الطلاء.
وتعمل المياه على ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الانتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، حيث أنها لا تعمل على تنظيف الزجاج بشكل جيد، ويتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية.
ونصح نادي السيارات الألماني أن يحاول قائدو السيارات تفادي اصطفاف السيارة تحت الأشجار لما ينتج عن تساقط الأوراق النباتية فمع تراكمها وإعادة استخدام مساحات السيارة قد ينتج عن ذلك خلل في حركة المساحات.
ويجب على قائدي السيارات اتباع وسائل الفحص الدوري خاصة الحالة العامة لأذرع مساحات السيارة والجزء المطاطي الخاص بها فعند تأكله يؤثر على زجاج السيارة وينتج عن ذلك احتكاكات بالغة.
يجب أيضا صيانة الأذرع المعدنية فتعتبر هي الركيزة الرئيسية التي يثبت عليها مساحات السيارة فمن الضروري الاهتمام بحالتها والتأكد من سلامة هيكلها.