هل استخدام المياه بدلا من السائل يضر بالسيارة؟.. الخبراء يجيبون

ونصح نادي السيارات الألماني أن يحاول قائدو السيارات تفادي اصطفاف السيارة تحت الأشجار لما ينتج عن تساقط الأوراق النباتية فمع تراكمها وإعادة استخدام مساحات السيارة قد ينتج عن ذلك خلل في حركة المساحات.



