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الخروج فى الكريسماس.. هل تناول الطعام بالخارج في ظل كورونا أمان؟

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:34 م
هل تناول الطعام بـ
هل تناول الطعام بـ الخارج في ظل كورونا امان؟
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حياة عبد العزيز
يعد تناول الطعام في الخارج من أبرز العادات التي يفعلها الأصدقاء والعائلات كل عام احتفالا بالكريسماس، حيث يستعد الأشخاص لفعل تلك العادة للاحتفال بالعام الجديد 2021، ولكن هل من الآمن الخروج وتناول الطعام بالخارج في ظل جائحة فيروس كورونا.

وحسب موقع timesofindia، لا يزال هناك قدر من الشك المرتبط بتناول الطعام بالخارج، ماذا لو سعل شخص ما على الطاولة المجاورة؟ كيف يمكنك التأكد من أن القائمة الموجودة على الطاولة أو أدوات المائدة قد تم تطهيرها بالكامل؟ أو ما مدى أمان الطعام الذي ستأكله؟.

كما لخصت دراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن مرضى فيروس كورونا COVID-19 الذين تم تشخيص إصابتهم بالإصابة هم أكثر عرضة بمرتين لزيارة تقييد أو تناول العشاء في الخارج قبل الإصابة بالعدوى، مما يعني أن تناول الطعام في الهواء الطلق لا يزال للأسف نشاطًا محفوفًا بالمخاطر.

أظهرت الدراسات أن تناول الطعام في مكان عام أو مطعم يحتل عامل خطر أعلى من التسوق في البقالة أو السفر الجوي، بغض النظر عن الأقنعة أو المطهرات أو قواعد النظافة أو التباعد الاجتماعي.

كما أن في الأماكن التي ارتفعت فيها حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 مرة أخرى، تم تقييد تناول الطعام في الداخل والخارج.

في حادثة صادمة أخرى، ثبتت إصابة ما يصل إلى 180 طالبًا بفيروس COVID-19 بعد تناول الطعام في نفس الفوضى في حرم IIT - وهو حادث آخر يمكن أن يجعل الأشخاص حذرين من تناول الطعام اجتماعيًا.

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على عكس الأنشطة الاجتماعية الأخرى مثل السفر أو التسوق، لا بد من خلع الأقنعة أثناء تناول الطعام - مما يسمح بمخاطر انتقال كبيرة.

عدم ارتداء قناع يعني أنك قد تواجه تهديدًا أكبر من قطرات الجهاز التنفسي التي تصيبك.

حتى إذا كانت الخوادم والنوادل من حولك يرتدون قناعًا أو غطاء مناسبًا للوجه، فقد تنشأ عوامل الخطر من الجالسين بالقرب منك، بغض النظر عما إذا كانت هناك مسافة ستة أقدام يتم الحفاظ عليها، كما أوضحت الدراسات، يمكن أن يسهم انتقال الهباء الجوي في ارتفاع معدل العدوى، ويمكن أن تتجمع العديد من القطيرات الحاملة للفيروسات على الأسطح وتلتصق بجسمك - مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالمرض.
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