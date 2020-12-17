الخروج فى الكريسماس.. هل تناول الطعام بالخارج في ظل كورونا أمان؟

وحسب موقع timesofindia، لا يزال هناك قدر من الشك المرتبط بتناول الطعام بالخارج، ماذا لو سعل شخص ما على الطاولة المجاورة؟ كيف يمكنك التأكد من أن القائمة الموجودة على الطاولة أو أدوات المائدة قد تم تطهيرها بالكامل؟ أو ما مدى أمان الطعام الذي ستأكله؟.

أظهرت الدراسات أن تناول الطعام في مكان عام أو مطعم يحتل عامل خطر أعلى من التسوق في البقالة أو السفر الجوي، بغض النظر عن الأقنعة أو المطهرات أو قواعد النظافة أو التباعد الاجتماعي.





كما أن في الأماكن التي ارتفعت فيها حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 مرة أخرى، تم تقييد تناول الطعام في الداخل والخارج.





في حادثة صادمة أخرى، ثبتت إصابة ما يصل إلى 180 طالبًا بفيروس COVID-19 بعد تناول الطعام في نفس الفوضى في حرم IIT - وهو حادث آخر يمكن أن يجعل الأشخاص حذرين من تناول الطعام اجتماعيًا.





اقرأ أيضا:







