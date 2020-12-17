خاص .. مسئول يزف بشرى لليمنيين بموجب اتفاق الرياض

كشف الدكتور علوي الباشا بن زبع، عضو مجلس الشوري اليمني رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، تفاصيل الاجتماع الذى جرى بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم بشأن اليمن، حول تشكيل حكومة الكفاءات وتنفيذ اتفاق الرياض الخاص بمحادثات الشرعية والمجلس الانتقالي.





وقال "زبع"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المحادثات قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية، لافتًا إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تشكيل حكومة توافقية برئاسة الدكتور معين عبدالملك وهو المكلف بتشكيل حكومة الكفاءات بموجب اتفاق الرياض مكونة من 24 مقعدا مناصفة بين الشمال والجنوب وتشارك فيها المكونات السياسية المساندة للشرعية اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومن بينها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن قبل فترة إدارة ذاتية للجنوب من طرف واحد وجرى التراجع عن هذا القرار واشراك الانتقالي في حكومة الدكتور معين عبدالملك التي يترقب الشارع اليمني اعلانها الوشيك بعد أن تمكن التحالف العربي من نزع فتيل المواجهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.





وأكد المسئول اليمني أن هذه الخطوة جاءت فى إطار النجاحات الكبيرة التى حققها التحالف العربي فى الملف العسكري والأمني والشارع اليمني ينتظر قرارا وشيكا بإعلان حكومة جديدة برئاسة د. معين عبدالملك خلال ساعات من الآن.