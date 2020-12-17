برلمانيون يكشفون شكل الحياة النيابية بعد انتخاب برلمان 2020



وأضاف رضوان خلال مداخلة مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بعد حلف اليمين، ستكون هناك منافسة قوية من المرأة على مقاعد اللجان، معقبا:" ربما تحصل المرأة على وكالة المجلس".





ولفت، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيشهد أيضا اجندات تشريعية لديها توجهات حزبية.





ومن جانبه قال، اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، إن برلمان 2020 يشهد تطورا كبيرا فى تدعيم مبادئ الديمقراطية، والدليل نسبة تمثيل المرأة، إضافة نسبة تمثيل الشباب تعظيما لدورها والاستفادة بجهدهم.





وتابع الجمال: أن الديمقراطيات المتقدمة تعتمد على غرفتين نيابتين وهذا ما ستشهد الحياة النيابية 2020، ليكون مجلس الشيوخ منهل الخبرة لأعضاء مجلس النواب.

قال طارق رضوان عضو مجلس النواب، إن برلمان 2020، يشهد اختلافات كبيرة عن برنامج 2015، أن حزب مستقبل وطن حصل على تمثيل داخل المجلس بنسبة 55%، كما يوجد تمثيل لـ 13 حزبا آخر تحت قبة المجلس، إضافة إلى تمثيل المرأة الذى وصل لـ 26%.