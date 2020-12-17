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رياضة

THE BEST | غياب صلاح .. تشكيل أفضل 11 لاعبا بـ 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل أفضل 11 لاعبا في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وجاءت التشكيلة كالاتي:

أليسون 

أرنولد - فان دايك - راموس - دايفدز

تياجو - كيمتش - دي بروين 

رونالدو - ليفادفوسكي - ميسي

ويقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020.

يذكر أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة هو الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب في العالم.

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