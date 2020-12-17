THE BEST | غياب صلاح .. تشكيل أفضل 11 لاعبا بـ 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل أفضل 11 لاعبا في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.







وجاءت التشكيلة كالاتي:





أليسون





أرنولد - فان دايك - راموس - دايفدز





تياجو - كيمتش - دي بروين





رونالدو - ليفادفوسكي - ميسي



