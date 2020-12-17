حاجة غريبة| متحدث بعثة المنتخب: إصابتان جديدتان بـ كورونا فى صفوف الشباب

أكد وليد ماهر المتحدث باسم بعثة منتخب الشباب في تونس، ظهور إصابتين جديدتين فى صفوف منتخب الشباب بفيروس كورونا وفقا لـلمسحة التى خضع لها لاعبو شباب الفراعنة.





وقال وليد ماهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إنه بمجرد وصول اللاعبين المنضمين للمنتخب في البعثة تم إعلان وجود حالتين جديدتين إيجابي كورونا في صفوف المنتخب.





وتابع وليد ماهر:" اللي بيحصل ده حاجة غريبة وامبارح تم إبلاغنا بوجود 14 حالة ايجابي كرونا و14 حالة سلبي في صفوف لاعبي المنتخب، والنهاردة تم إبلاغنا بوجود حالتين جدد".





وأكمل وليد ماهر:" مسحة كورونا تجريها اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي واتحاد شمال افريقيا، مضيفا:" لازم الاتحاد الافريقي يوافق على اجراء المباراة بـ 14 لاعبا من منتخب الشباب وعلينا دعم جيل الشباب الذي قد تتحطم آماله".





ولفت وليد ماهر:" اللجنة المنظمة للتصفيات الامم الافريقية بالاتحاد الأفريقي واتحاد شمال افريقيا هي الجهة المنوط بها تأجيل أي لقاء"، مضيفا:" فريقنا من المرشحين للفوز بالبطولة".





وجاء ثنائي منتخب الشباب اللذين تعرضا للإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي: محمود صابر وأحمد نبيل كوك.

ويواجه منتخب الشباب عقوبة اعتباره منسحبا في مباراة تونس المقرر إقامتها غدا الجمعة فى إطار الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا فى ظل إيجابية 14 حالة فى منتخب الشباب إلى جانب حالتين جدد اليوم الخميس، ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فإنه يستلزم تواجد 15 لاعبا فى الملعب بلقاء تونس.





كان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود المعد البدني للمنتخب، واللاعبان مصطفى سعد وأحمد حسام، وصلوا إلى تونس، لدعم منتخب الشباب الذي يشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.





وكان في استقبال الرباعي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة، رفقة أحد مسئولي السفارة المصرية بتونس.





وفور وصول ثنائي منتخب الشباب سعد وحسام، توجها بسيارة كانت تنتظرهما إلى المختبر التابع للكاف لإجراء المسحة، بينما توجه الدكتور محمد أبو العلا ومحمد محمود للفندق الخاص باللاعبين المصابين بفيروس "كورونا".





وطلب الدكتور جمال محمد علي من طبيب المنتخب، تجهيز تقرير بحالة كل لاعب من المصابين بفيروس كورونا، والكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، ومتابعتهم بدقة.