خبير: تحفيز قطاع الصناعة يفتح آفاقا واسعة أمام التنمية

أشاد الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، باهتمام الدولة بقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توجه الحكومة باستمرار لدعم وتحفيز قطاع الصناعة الذي يفتح افاق واسعة أمام تحقيق التنمية الاقتصادية.





وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن قطاع الصناعة أحد أهم أركان تنمية الاقتصادات، والدولة أصبحت تهتم به، بداية من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى الضخمة على عكس ما اعتادنا عليه وهو الاهتمام بالصناعات الكبرى والمشروعات الكبيرة فقط.





وأضاف، أن قطاع الصناعة قادر على تحريك قطاعات الاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر فرص عمل ويستوعب السيولة الراكدة في البنوك بالإضافة إلى أنه يحفز حركة التجارة المحلية وأيضا التصدير مما يساهم تخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال تحقيق الكفاية المحلية إلى جانب زيادة التدفقات النقدية الاجنبية إلى الداخل.





كان الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.



