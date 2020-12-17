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فريدة الشوباشى: الشعب يرفع شعار"احنا مصريين" مهما فعلت الجماعات الإرهابية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:56 م
فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى
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شيرين عادل
قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إنها تحمل أفكارا كثيرة وتطمح بالعديد منذ توليها هذا المنصب، لافتة إلى أن ستولى اهتماما كبيرا بالملف الإعلامى، وملف الثقافة، مؤكدة أنه سلاح لا يضاهيه شيء.

وأضافت "الشوباشى"، خلال استضافتها ببرنامج الحياة اليوم، أن الشعب المصرى أكد على تضامنه التام للأعمال الدرامية الوطنية ومنها الاختيار، وفيلم الممر والذى يؤكد أنه مهما فعلت الجماعات الإرهابية يكون شعارنا " احنا مصريين "  ، لافتة إلى أن الدولة المصرية استعانت بالأعمال الدرامية القوية بأسماء لامعة.

ولفتت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على مشاهدة الأعمال الدرامية القديمة ، مشيرأ إلى أن الدولة عادت بقوة فى استرجاع تراثنا الفنى والدرامى ، مؤكدة أن مصر تمتلك مبدعين كثيرين فى كافة المجالات. 

وتابعت عضو مجلس النواب أن المرأة المصرية عماد الشعب المصرى خاصة وانها تحمل رسالتها على أكمل وجه تربى الأجيال وتنشئهم وهى من منحت مصر أبناء أبرارا تصدوا لكافة المخاطر وخرجوا فى ثورة 30 يونيو. 
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