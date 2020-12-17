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توك شو

منسق منتخب الشباب يفجر مفاجأة قبل لقاء تونس غدًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:23 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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البهي عمرو
قال وليد ماهر منسق إعلامي منتخب مصر للشباب من تونس، إن هناك خبرا صادما يواجه منتخب مصر للشباب قبل لقاء تونس غدًا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا.

وأكد وليد ماهر أن اليوم تم اكتشاف حالتين جديدتين أصيبا بفيروس كورونا، وهما أحمد نبيل لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي ومحمود صابر عبد المنعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي"  المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامية سارة حازم أن هناك 14 مصابًا و 14 غير مصاب بالمنتخب حتى الآن، وما حدث فى اللقاء الأول أمام ليبيا يحدث فى اللقاء الثاني، وهذا أمر غريب، معلقًا " كده المنتخب مش هيلعب".

ولفت إلى أن ما يحدث للمنتخب أمر غريب، مؤكدًا أن هناك منتخبات أخرى متواجدة فى الفندق ولا توجد بها حجم الإصابات التى تواجد فى المنتخب المصري.  

وأشار إلى أن هناك محاولات من المسئولين للمنتخب، مع الكاف لوضع حل لما يحدث فى المنتخب.

وأوضح أن  قرار العودة لمصر و الانسحاب من البطولة أو التصفيات فى يد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.

وأكد أن المسئولين فى الكاف أعلنوا فى البداية عدد لـ المصابين بالمنتخب وذلك فى الـ 12 مساء و اليوم فى الرابعة عصر قالوا رقما آخر.

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