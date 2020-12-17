بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص بملاكي على طريق قلين- دسوق.. صور

شهد طريق قلين / دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الخميس، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 13 حالة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى قلين المركزي.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق قلين / دسوق، بالقرب من قرية كوم بليدة، وهرعت سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين وإنقاذ حياتهم.





وكشف مصدر طبي، أن المصابين بلغ عددهم 13 مصابًا، جرى نقل حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام ووصول 12 مصابًا إلى مستشفى قلين المركزي، تلقوا الإسعافات الأولية وخروج 8 حالات لتحسن حالتهم عبارة عن كدمات وسحجات.





وأضاف المصدر، أنه تم تحويل 4 مصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام للاشتباه فى كسور وارتجاج بالمخ وتراوحت أعمارهم مابين 5سنوات إلى 50 عامًا.





ومن بين المصابين، السعيد إبراهيم أبو دياب 45 سنة، ومروة السعيد أبو دياب 15 سنة، ومصطفى السعيد أحمد، 28 سنة، والسعيد فؤاد عيسى، 25 سنة، وأحمد السعيد إبراهيم أبو دياب، 20 سنة،وخلود بسيوني سويلم، 19 سنة،ورحاب فؤاد الحويط، 18 سنة، ومحمد أبو دياب، 45 سنة، وعزة علي الضافيري، 16 سنة،و كريمة إبراهيم العربي، 15 سنة، وأشجان خالد عبد الرحمن، 18 سنة.