الري تطالب بتشريع للمنظومة الحديثة.. نواب: انخفاض معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية أبرز فوائدها.. والتنقيط يوفر 40% من استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية لـ 4 أضعاف

نائب يطالب بتوقيع غرامات علي متبعي ري الغمر بالأراضي الصحراوية

زراعة النواب تطالب بإنشاء صندوق التكافل الزراعي لهذه الأسباب

15 ألف جنيه للفدان.. برلمانية توضح دعم الحكومة للفلاح بمنظومة الري الحديث









لم تغفل الحكومة عن تطوير القطاع الزراعي وإستحداث منظومته بإعتبارها قاطرة التنمية الأساسية التي تدفع بعجلة الإنتاج إلي الأمام، ويعتمد عليه أغلب المجالات، وذلك من أجل توفير المواد الخام والمحاصيل الزراعية التي يعاد تدويرها لإنشاء حالة من التكامل الإقتصادي، وجاء قرار تطوير منظومة الري بإعتبارها الضلع الأكبر في العملية الزراعية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إعادة الهيكلة والتحديث، فضلا عن ألية لتبطين الترع.





وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بتكليفات الرئيس السيسي بإستحداث طرق الري ليكون بالرش أو التنقيط والعزوف عن طريقة الغمر مما دفعهم إلي عرض مزايا وفوائد التطوير، إضافة إلي عدة مطالب أبرزها إنشاء صندوق لدعم الفلاحين لتخفيف الأعباء عنهم خاصة بعد جائحة كورونا.





أيدت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، اتجاه الدولة نحو تطوير منظومة الري واستحداث الأساليب والآليات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي بمختلف جوانبه ويتم ذلك في إطار ترشيد الإستهلاك للمياه وتعظيم أكبر قدر من الاستفادة منها ولمواجهة الشح المائي.





وأضافت جواهر الشربيني لـ "صدي البلد"، أن آليات تمويل مشروعات الري الحديث للفلاحين تمثلت في منح الدولة قروض حسنة ذات فائدة بسيطة ومنحهم الفدان الواحد بسعر 15 ألف جنيه وذلك دعما وتضامنا مع الفلاح ورفع العبء عن كاهله بما يحقق المكاسب له والدولة أيضا.





وعن فوائد منظومة الري الحديث وتبطين الترع، أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الإستراتيجية ستوفر فرص عمل للشباب مما يخفض معدلات البطالة ويحد من الهجرة غير الشرعية وتحقيق قدر عال من الإنتاجية التي يصاحبها انخفاض في التكاليف مقارنة بالسابق و توفير كميات كبيرة من السماد والمياه التي يتم إهدارها بواسطة الري بالغمر وتقليل مساحات المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه.





وتابعت النائبة: منظومة الري الحديثة تقوم علي الري بالرش والتنقيط، كما أن المرة الواحدة لري الأرض توفر للفلاح أكثر من 500 جنيه، لافتة إلي أنه من المتوقع لا وجود لمخالفات لذلك النظام الذي أعدته الحكومة وذلك لأن الفلاحين بالفعل يحتاجون لهذه الخطوة بما يأتي في إطار دعم الدولة لصغار المزارعين.





ومن جانبه ثمن النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في تبنيهم إتجاها عالميا لتطوير منظومة الري ووضع خطط وأليات تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية وذلك من خلال إتباع طرق الري الحديثة التي توفر الوقت والجهد للفلاحين وتمكنه من ممارسة عمله بكل سهولة.





وطالب "تمراز" عبر "صدي البلد"، بضرورة معاقبة أصحاب الأراضي الصحراوية في حالة الري بالغمر وذلك بتوقيع غرامات مالية نظرا لأن طبيعة الأرض لا تحتاج لهذا النوع من الري بخلاف الأرض الزراعية التي قائمة بالأساس علي ري الغمر ولكن الدولة إستحدث المنظومة بهدف إيجاد طفرة ونقلة نوعية بهذا المجال.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن إتباع الفلاحين طرق الري الحديث سواء كان بالرش أو التنقيط وفر أكثر من 40 % من نسبة المياه، فضلا عن زيادة الإنتاجية بالمحاصيل إلي 4 أضعاف مما يوجد فائض إنتاج يتم تصديره للخارج وكسب العملة الصعبة حيث يؤثر ذلك علي الجانب الإقتصادي أيضا.





ولفت النائب، إلي أنه لا يوجد عقوبات لمستخدمي الطريقة القديمة للري بالغمر وذلك لأن جميع الفلاحين يتطلعون للمشاركة في هذه المنظومة وذلك بسبب العديد من التسهيلات التي قدمتها الحكومة للدعم التمويلي للمشروعات الزراعية وذلك من خلال إعطائهم قروض بدون فائدة من جانب البنوك بما يذلل الصعاب والتحديات أمامهم .





وتابع النائب: "الفلاح دلوقتي قاعد في بيته وشغله داير إلكتروني واتوفرله جهده ووقته"، كما أن الحكومة أطلقت سياسة الترغيب والتحفيز من خلال آليات داعمة للفلاح تدر بالربح العالي علي كل من الطرفين.





وفي سياق متصل قال النائب عثمان المنتصر عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هناك تقاعسا في تفعيل دور الإرشاد الزراعي من جانب الوزارة ويحدث ذلك تزامنا مع إتجاه الدولة في تطويرهذا القطاع وتحديث منظومة الري بهدف الترشيد الإستهلاكي للمياة في ظل المفاوضات التي تجري بسد النهضة مع أثيوبيا.





وطالب المنتصر عبر "صدي البلد"، بضرورة إنشاء صندوق "التكافل الزراعي" لدعم الفلاح وتقديم الدعم المادي والعيني بإعتباره من أكثر الفئات التي تحتاج التضامن، وذلك لدعمه في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة كجائحة كورونا التي أثرت علي جميع الفئات، فضلا عن معاونتة في شراء المعدات والمستلزمات الزراعية.





وأكد النائب، أهمية إطلاق حملات وندوات لتوعية وإرشاد الفلاحين عن المستجدات الطارئة بالآليات الجديدة التي تم وضعها سواء أليات داعمة وإمتيازات تحفيزية أو خطط العمل بمنظومة الري الحديثة، وضرورة تولي الدولة أمور التوزيع والبيع الخاصة بالمحاصيل.





وتابع النائب، أن الحكومة لها خطوات جريئة ستساهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي والتي ظهرت من خلال دعم الفلاح بالكارت الذكي وألية تبطين الترع بما يسمح يوصول المياة إلي نهايتها بما يهدف إلي زيادة إنتاجية المحاصيل بكميات مياه ملائمة دون إهدار .





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.









وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.









وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا في ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.









إلى جانب ذلك، أطلع وزير الموارد المائية والري رئيس الوزراء على نماذج التبطين باستخدام "الجيوسيل"، والتبطين باستخدام الدبش والخرسانة العادية، مستعرضا في الوقت نفسه الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية المتبقية والتي تشمل 13 ألف كم، وقال إن تنفيذ هذه المرحلة سيتم على مدى 4 سنوات، إلا أن رئيس الوزراء طلب ضغط الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل الـ 20 ألف/ كم من الترع لتنتهي خلال 3 سنوات فقط، خاصة أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم، وهذا المشروع يُسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.









كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، خلال الاجتماع، مراحل مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالأراضي القديمة، موضحا أن أراضي الاستصلاح الجديدة والتي تحولت من الري الحديث إلى الري بالغمر بالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان، ويتم تنفيذها حتى نهاية 2022، مشيرا إلى أنه تم تحويل 300 ألف فدان منها، لافتا كذلك إلى أن المرحلة الثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية وقصب السكر في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، مقترحا بعض الإجراءات التحفيزية لتشجيع أهالي القرى للتحول إلى الري الحديث، والتي أوصى رئيس الوزراء بدراستها.