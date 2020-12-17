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رياضة

الفترة الثانية.. سلة الزمالك يتقدم علي الأهلي 36-29 بدور الـ8 لدوري المرتبط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:25 م
سلة الأهلي والزمالك
سلة الأهلي والزمالك
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عبدالله هشام
انتهت الفترة الثانية بتقدم فريق كرة السلة الأول لنادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 36 مقابل 29 في المباراة المقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار المباراة الأولى لدور الـ8 لدوري المرتبط.

وكانت الفترة الأولى انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 21-13. 

وكان الأهلي دعم صفوفه بخمسة لاعبين، على رأسهم عمرو الجندي وعمر طارق نجمي الجزيرة، وأحمد مهيب من سبورتنج، وأحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأمريكية، ومحمد مصطفى عبدالمجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.

وشهدت الجولة ذاتها أمس الأربعاء، فوز الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 69 - 59، وسبورتنج على مصر للتأمين 62 - 44، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 86 - 73.

وتذاع المباراة بين الاهلي والزمالك حاليا عبر فضائية "أون تايم سبورت 2".

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.
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