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أخبار البلد

الصحة النفسية: النيكوتين أسرع مادة مكيفة تصل للمخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت د. منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن أسرع أنواع المكيفات، النيكوتين لأنه اسرع مادة تصل إلى المخ وبالتالي اسرعها إدمانا.

وأكدت عبد المقصود في تصريح خاص لـ صدى البلد أن السجائر بأنواعها والشيشة تعد إدمانا، و التشخيص الطبي للمدخنين إدمان التبغ بغض النظر عن شكل تناوله سواء السجائر أو الشيشة.

وأوضحت عبد المقصود، أنه يوجد علاج لوقف إدمان التبغ، من خلال علاج معرفي سلوكي واحيانا دوائي ولا غني عن العلاجين مع بعضهما.

وأضافت ان الإدمان بجميع اشكاله له علاج يحتاج إلى وقت، لأنه يحتاج إلى تأهيل الإنسان للحياة بدون مواد مخدرة وان يقدر يعيش يومه دون الاحتياج للمخدر لكنه يحدث ويوجد متعافون كثير لا يزالون في رحلة تعافيهم، وتماثلوا للشفاء.

وافادت "عبد المقصود"، ان الادمان لا يتركز في شريحة او مكان معين في مجتمعنا فهو خطر يهدد أي طبقة واي فئة لان التعرض لهذه المواد أصبح كثيرا، وتعد فئة المراهقين الأكثر عرضة لخطر التجربة سواء التدخين او التعاطي.
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