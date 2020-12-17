الأوقاف تعلن تخرج المجموعة 14 من الحاصلين على الرخصة الدولية للكمبيوتر

أعلنت وزارة الاوقاف أسماء المجموعة الرابعة عشرة من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الرخصة الدولية للحاسب الآلي icdl من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية .





وعددهم : (15) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (352) خريجًا ،وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة من الأئمة والواعظات والإداريين وبخاصة في الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي .





والخريجون والخريجات الجدد هم :