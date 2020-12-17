ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعلن تخرج المجموعة 14 من الحاصلين على الرخصة الدولية للكمبيوتر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:48 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الاوقاف أسماء المجموعة الرابعة عشرة من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الرخصة الدولية للحاسب الآلي icdl من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية .

 وعددهم : (15) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (352) خريجًا ،وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة من الأئمة والواعظات والإداريين وبخاصة في الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي .

والخريجون والخريجات الجدد هم :

  • أولًا : الحاصلون على دورة (new icdl) :
مالاسمالجهةالوظيفة
1.     جابر محمد محمود فخر الدينبنى سويفإمام وخطيب
2.     محمود صالح محمود محمدبنى سويفإمام وخطيب
3.     معاذ شريف صابر يوسفالجيزةإمام وخطيب
4.     محمد حموده علي محمدالشرقيةإمام وخطيب
5.     رضا محمد ابراهيم صالحشمال سيناءإمام وخطيب
6.     السيد سعيد السيد متوليشمال سيناءإمام وخطيب
7.     إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامةشمال سيناءإمام وخطيب
8.     أنس جوده عبد التواب عبد المقصودالقاهرةإمام وخطيب
9.     محمد عبد العزيز ابراهيم الزياتالمنوفيةإمام وخطيب
10.                       عطا خلف عطا خلفالمنياإمام وخطيب
11.                       وائل منير احمد حجابالمجلس الاعلىإداري
12.                       إبراهيم محمد ابراهيم محمدهيئة الاوقافإداري
13.                       إيناس احمد عبد الحميد سيدهيئة الاوقافإداري
14.                       رضا جاد محمد طه كرامههيئة الاوقافإداري
 

  • ثانيًا: الحاصلون على دورة السوشيال ميديا .
15.                       سليم راعي سليم محمدالديوانإداري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالتنسيق مع المركزي للتنظيم والإدارة.. الأوقاف تنتهي من تحديث هيكلها الإداري

تخطت الـ 100 إنجاز.. الأوقاف تكشف عن حصاد العام الجاري 2020

الأوقاف تكشف حصاد 2020: مليار و427 مليون جنيه اجمالي إيرادات الهيئة من بداية العام حتى اليوم.. وتجديد وصيانة 1023 مسجدا وفرش 1200.. وصرف 300 مليون قروضا وإعانات

الأوقاف: تخريج المجموعة الـ13 من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب

الأوقاف: إهداء مجموعات من سلسلة "رؤية" لكليات الأزهر فرع الزقازيق

الأوقاف تستحدث طرق تدريب جديدة لتأهيل الأئمة والواعظات

ترشيحاتنا

هبة سليم.. فخرى عثمان يكشف تفاصيل القبض على أخطر جاسوسة مصرية

وليد صلاح الدين: الأهلي تلقى عرضا أوروبيا ضخما لـ بيع علي معلول

الإطاحة بـ لجنة عمرو الجنايني.. تعليق مستفز من عضو مجلس الزمالك الموقوف

مصطفى محمد يدرك التعادل للزمالك أمام بيراميدز

نهر الأحزان لا يتوقف.. مصطفى بكري عن حادث دار السلام ..فيديو

مكسوفة.. محمد موسى يغازل زوجته على الهواء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتعزيز القدرة الجنسية .. دراسة تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

دراسة حديثة.. 5 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

انتابته نوبة جنون.. زوج يطعن زوجته وشقيقتها حتى الموت خوفا من كورونا