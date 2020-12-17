الأوقاف تعلن تخرج المجموعة 14 من الحاصلين على الرخصة الدولية للكمبيوتر

أعلنت وزارة الاوقاف أسماء المجموعة الرابعة عشرة من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الرخصة الدولية للحاسب الآلي icdl من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية .
وعددهم : (15) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (352) خريجًا ،وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة من الأئمة والواعظات والإداريين وبخاصة في الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي .
والخريجون والخريجات الجدد هم :
- أولًا : الحاصلون على دورة (new icdl) :
|م
|الاسم
|الجهة
|الوظيفة
|1.
|جابر محمد محمود فخر الدين
|بنى سويف
|إمام وخطيب
|2.
|محمود صالح محمود محمد
|بنى سويف
|إمام وخطيب
|3.
|معاذ شريف صابر يوسف
|الجيزة
|إمام وخطيب
|4.
|محمد حموده علي محمد
|الشرقية
|إمام وخطيب
|5.
|رضا محمد ابراهيم صالح
|شمال سيناء
|إمام وخطيب
|6.
|السيد سعيد السيد متولي
|شمال سيناء
|إمام وخطيب
|7.
|إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة
|شمال سيناء
|إمام وخطيب
|8.
|أنس جوده عبد التواب عبد المقصود
|القاهرة
|إمام وخطيب
|9.
|محمد عبد العزيز ابراهيم الزيات
|المنوفية
|إمام وخطيب
|10.
|عطا خلف عطا خلف
|المنيا
|إمام وخطيب
|11.
|وائل منير احمد حجاب
|المجلس الاعلى
|إداري
|12.
|إبراهيم محمد ابراهيم محمد
|هيئة الاوقاف
|إداري
|13.
|إيناس احمد عبد الحميد سيد
|هيئة الاوقاف
|إداري
|14.
|رضا جاد محمد طه كرامه
|هيئة الاوقاف
|إداري
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|15.
|سليم راعي سليم محمد
|الديوان
|إداري