أخصائي أمراض صدرية: الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بـ كورونا

قال أنطوان الأشقر أخصائي الأمراض الصدرية بباريس إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى جميع دول العالم، موضحًا أن الأعداد فى فرنسا ترتفع بشكل كبير وذلك بسبب عدم التوصل للقاح نهائي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن الموجة الثانية لكورونا تشهد أتفاعا فى أعداد الإصابات ولكن لا توجد زيادة فى الوفيات كما كان فى الموجة الأولى.





لفت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة فى الأعداد وذلك لدخول البلاد فى موسم بداية العام والاحتفاليات و التى تشهد خروجا وتجمعات.





وأشار إلى أن الموجة الثانية لكورونا بها زيادة فى سرعة الانتشار، ولكن الأعراض فى الموجة الأولى نفس الأعراض في الموجة الثانية.





قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الإمارات كان هدفها الأساسى إيصال رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسى حكومة وشعبأ بشأن توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى مصر. وفى نفس السياق



وأوضح " مجاهد " ، أن اللقاح الصينى الذى حصلت عليه مصر آمن وفعال وكان هناك تجارب دقيقة قبل تطعيمه للمواطنين ، لافتأ إلى أنه من المقرر أن تتوالى دفعات قادمة من لقاح كورونا من الإمارات إلى مصر.

وأشار إلى أن شركة G42 قائمة على الأبحاث التى تجرى على لقاحات كورونا المستجد والتى دعمت مصر كثيرأ للحصول على اللقاح، موضحا أن وزيرة الصحة التقت الرئيس التنفيذى للشركة وتناول تطلعات الشركة بأن تصبح مصر مركزا لانتاج اللقاحات فى افريقيا والشرق الأوسط .

ولفت إلى أن وزيرة الصحة بدأت زيارتها اليوم بزيارة وزير الصحة الإماراتى وتناولت معه بحث توريد دفعات من اللقاح إلى مصر ، بالإضافة لاستعراض تجربة مصر فى جائحة فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى اتبعتها مصر والتى ساهمت فى الحفاظ على التوازن بين صحة المصريين ، والتنمية الاقتصادية.



وأشار إلى أن الجانبين تناولا الجهود المبذولة وخطوات مصر فى مكافحة فيروس كورونا وأهمية التضامن بين كافة البلدان والإبحاث الاكينيكية التى أجريت لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرأ إلى أن المعامل المصرية تقوم بسحب العينات العشوائية من شحنة اللقاح وسيكون اجتماع تنسيقى يوم الأحد القادم لبدء توزيع اللقاح من الأطقم الطبية و مرضى الفشل الكلوى ، الأورام وجميع الفئات الأكثر عرضة .

وتابع متحدث باسم وزارة الصحة ، أن مصر لم تقدم على الإتيان بلقاح كورونا دون التأكد من سلامته وفعاليته بنسبة 100% وذلك وفقأ لتوجيهات القيادة السياسية خاصة وأن اللقاح الصينى خضع دراستعه بدقة واستكمال الموافقات من هيئة الدواء المصرية قبل تطعيمه خاصة وأن الفئات الأكثر عرضة ستكون فى الصدارة للتطعيم بهذا اللقاح.





