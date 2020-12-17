خالد سليم يتألق برفقة نور في كواليس مسلسل جمال الحريم

شارك الفنان خالد سليم جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع الفنانة نور.





وظهر خالد سليم بالصور مع نور في كواليس مسلسل جمال الحريم وعلق قائلا: "جمال الحريم مع الفنانة نور".





ويعرض المسلسل حاليا على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.





مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.





"جمال الحريم" يعتبر من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، ومن المتوقع أن يحصد كثيرا من الإشادات وقت عرضه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه.





المسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.



