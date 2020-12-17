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فن

خالد سليم يتألق برفقة نور في كواليس مسلسل جمال الحريم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 م
خالد سليم ونور
خالد سليم ونور
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مصطفى كرم
شارك الفنان خالد سليم جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع الفنانة نور. 

وظهر خالد سليم بالصور مع نور في كواليس مسلسل جمال الحريم وعلق قائلا: "جمال الحريم مع الفنانة نور". 

ويعرض المسلسل حاليا على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

"جمال الحريم" يعتبر من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، ويدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، ومن المتوقع أن يحصد كثيرا من الإشادات وقت عرضه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه.

المسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتقدم النجمة اللبنانية نور دورًا مختلفًا وجديدًا عليها، فى مسلسل "جمال الحريم"، إذ تتطلب شخصيتها تحولات كبيرة، وانفعالات خاصة، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، وهو ما يضعها فى تحد صعب لخروج إمكانياتها التمثيلية، وخلال البرومو ظهرت فى أكثر من مشهد مفزع يدلل على معاناتها مع العالم السفلى ومواجهته، وبدت على البوستر الدعائى خائفة ومضطربة بشكل كبير وخلفها يدان يحاولان الإمساك بها فى إشارة إلى أن العمل يدور فى إطار من الرعب والتشويق، ويبدو أن نور استعدت جيدا للشخصية فمن أول وهلة فى البرومو نجد تمثيلها مختلفا عما قدّمته سابقًا، وأدائها متوازن مع الأحداث التى تأخذ حيز الإثارة بشكل كبير.
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