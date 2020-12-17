مركز الابتكار وريادة الأعمال يقدم برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل

قال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والريادة بجامعة عين شمس إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة، يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات غير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.
وأضاف غنيمة إلى أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يهدف إلي تحويل تطوير التكنولوجيا والابتكار إلى عمل تجاري ناجح، بما في ذلك الموارد (الأموال، وحاضنات الاحتضان، ومراكز الفيديو)، ورأس المال البشري (الأفكار والمبدعون)، والجهات الداعمة (الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز الامتياز)
واشار مدير مركز الابتكار والريادة إلى برامج متنوعة لرواد الأعمال والمبتكرين: iHub pre-incubator program: لتحفيز المبتكرين الشباب لتطوير أعمالهم ، عن طريق تطوير خطة أعمالهم بأفضل الطرق، ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع نطاق عملهم، مع تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، كما ينظم المركز مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES وهي مسابقة سنوية لتشجيع المبتكرين من جامعة عين شمس ، والتي تسمح بتقديم ومشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال. مع تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه ، الي جانب دورة AIM Incubator التي تختص بتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم الفني والتجاري لدعم المشاريع عن طريق المستثمرين، مع تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.
وتابع غنيمة يشارك ان المركز شارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث قدم المركز عددا من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب تدعم الابتكار في التعليم وتنمي مهارات ريادة الأعمال مما يساعد في اشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل والجامعات خاصة، بهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
ويعد مركز الابتكار بجامعة عين شمس المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين المجتمع الأكاديمي الجامعي والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها لتشجيع الشباب من الطلبة والخريجين والباحثين على الإبتكار وريادة الأعمال وتقديم سبل دعم مختلفة لتوصيل ابتكاراتهم وشركاتهم الناشئة إلى السوق بنجاح.
وفي سياق اخر التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصريه للشراكة من أجل التنمية و الوزير المفوض كريم أمين نائب امين عام الوكالة والطلبة الوافدين من إفريقيا.
والملتحقين بكلية الطب بمنحة من الوكالة وعددهم 12 طالبا من عدد من الدول الأفريقية منها جنوب السودان والسودان وأوغندا وارتيا وتنزانيا وكينيا.
وذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتوره شهيره سمير وكيل كليه الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئه والمدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي و الدكتوره هبه الله السعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شيرويت الأحمدى مدير اداره الوافدين بالجامعه دكتورة نيره سامي مدير اداره الوافدين في كليه الطب .