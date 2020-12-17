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توك شو

أحمد أمين عن بوست عمرو سلامة: شفت ما وراء الطبيعة على شاشة الساعة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:09 م
احمد امين
احمد امين
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هاني حسين
علق الفنان أحمد أمين، على بوست المخرج عمرو سلامة  الشهير الذي نال قدرا كبيرا من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، والمتعلق بـ طرق متابعة ومشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة.

وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، ساخرا :"  عمرو سلامة كتب أن المسلسل  يتشاف بشكل شرعي، وأنا شفت المسلسل على شاشة الساعة".

وأضاف أحمد أمين:"  عندما قرأت البوست لم أسخر منه لاني كنت على علم بهدف عمرو سلامة من طرق مشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة".

وكشف الفنان أحمد أمين، كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه، كما تحدث أمين عن ملابسه التي يرتديها.

وتابع أحمد امين:"  انا لسه مطلع الشتوي  وقررت أجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي قائلة:"   أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".

وأضاف أحمد أمين:"  انا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل  قررت تناول الطعام براحتي ".

ومن جانبها قالت الإعلامية  منى الشاذلي:" أحمد امين ملوش قانون ولا نستطيع  تصنيفه كوميدي او تراجيدي او مؤلف او مخرج،  والجميع يحبه من الشباب والكبار ولا يمكن أن تتوقع ما يرتديه أحمد أمين من ازياء وملابس، وأحمد أمين فنان استثنائي بمعنى الكلمة ".

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