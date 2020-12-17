إبراهيم عيسى: لقاح كورونا الصيني ليس موضع شك

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس: حتى أن من يشككون فى اللقاح الصينى، عليهم أن يتذكروا أن الأمريكان نفسهم يشككون فى اللقاح الأمريكى، فمصر والأردن والبحرين والإمارات اعتمدوا هذا اللقاح، ويتلقاه الشعوب، وكذلك السعودية مع لقاح فايزر ، وألمانيا سوف تتلقى اللقاح خلال أيام.





وأردف عيسى: نحن أمام أمل كبير يحيط بنا لا تبددوه باليأس والتشكيك، واحترموا العقل والعلم، والحكومات التى لا يمكن أن تجعل شعبها ضحية، فهى تنقذ نفسها قبل أن تنقذ شعوبها.