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إبراهيم عيسى: لقاح كورونا الصيني ليس موضع شك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:59 م
لقاح كورونا الصيني
لقاح كورونا الصيني
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ندى رأفت
قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد موجودة فى الإمارات حاليا، وتجرى حوارات واتفاقيات مع مسئولين، عن دفعات من لقاح كورونا، ولكن هذه المرة ستكون الأكبر.

وتابع: هذه المرة تؤكد أيضا إلى أى حد وصل التعاون بين مصر والإمارات العربية المتحدة، كذلك اتفاقيات مع مسئولى الصحة الصينية، مع الشركة المسئولة عن تصنيع لقاح كورونا فى الإمارات، اللقاح ليس موضع شك، ولا تزيدوا من شكوكم، بسبب الحملات التى تشن ضد هذه اللقاحات.  

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس: حتى أن من يشككون فى اللقاح الصينى، عليهم أن يتذكروا أن الأمريكان نفسهم يشككون فى اللقاح الأمريكى، فمصر والأردن والبحرين والإمارات اعتمدوا هذا اللقاح، ويتلقاه الشعوب، وكذلك السعودية مع لقاح فايزر ، وألمانيا سوف تتلقى اللقاح خلال أيام.  

وأردف عيسى: نحن أمام أمل كبير يحيط بنا لا تبددوه باليأس والتشكيك، واحترموا العقل والعلم، والحكومات التى لا يمكن أن تجعل شعبها ضحية، فهى تنقذ نفسها قبل أن تنقذ شعوبها.
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