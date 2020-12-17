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محافظات

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:47 م
سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية
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أحمد بسيوني
شهدت منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية اليوم الخميس  سقوط أجزاء من عقار وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.

وتلقى اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط بالاسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار 66 شارع النبى دانيال بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة ، وإثر ذلك إنتقل رئيس الحي لموقع البلاغ لمعاينة العقار بمعاونة يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والأجهزة التنفيذية بحى وسط 

وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات، كما تبين سقوط أجزاء من الطوابق العلوية بالعقار وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار وعبور المواطنين والمارة بالمنطقة  ولا تزال المتابعة جارية لاتخاذ اللازم.
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