اليوم .. افتتاح 12 مسجدا بدمياط بتكلفة 32 مليون جنيه

الجدير بالذكر انه مطلع هذا الشهر قام كلا من السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، بزيارة محافظة دمياط حيث تم عقد ندوة تثقيفية بديوان عام محافظة دمياط حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي الهجرة والأوقاف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لتلك الظاهرة.

كما تم خلال الزيارة افتتاح عدد 3 مساجد بدمياط منهم مسجد الرحمه براس البر والذى تم تطويرة واحلاله وتجديدة هذا العام.





افتتاح مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ياتى بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة القطاعات الحكومية وعلى نفقتها، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات 1200 متر.





يأتى ذلك في إطار الاهتمام ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى. وكانت محافظة دمياط أعلنت الحصول على موافقة من الأوقاف لإعادة إحلال وبناء مسجد الرحمة بمدينة رأس البر، وذلك بعد تبرع أهل الخير والمجتمع المدني من أبناء المحافظة، وأن المحافظة ملتزمة بعملية الإشراف على أعمال الهدم والإنشاء من خلال مهندسى الديوان العام والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والأوقاف.





كانت قد اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه سبق وان تم الحصول على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إعادة إحلال وبناء مسجد الرحمة بمدينة راس البر وذلك بعد تبرع أهل الخير والمجتمع المدني من أبناء المحافظة.





واوضح المحافظ أنه تم لاتفاق على إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بالمسجد ودراسة تقديرية للتكلفة والتى تبرع بها أهالى الخير والمجتمع المدنى بها وخطة التنفيذ تمهيدا لإرسالها إلى وزير الاوقاف و أن المحافظة ملتزمة بعملية الإشراف على أعمال الهدم والإنشاء من خلال مهندسى الديوان العام و الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.









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