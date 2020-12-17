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الصناعات الهندسية: تنفيذ تكليفات الرئيس بإحلال المكون المحلي بديلا للمستورد.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:43 م
محمد المهندس رئيس
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
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ندى رأفت
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بسرعة إحلال المكون المحلى بدلًا من المستورد في القطاع الصناعي، تحت شعار صنع في مصر، خاصة بعد الوصول لنسبة 72 % من المكون المحلى فى الصناعات الهندسية.
 

وقال المهندس خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن تعميق التصنيع المحلى الذى نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعنى إحلال المكون المحلى بدلا من استيراد نظيره الأجنبي للحد من الواردات تحت شعار صنع في مصر.   

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، أن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات نجحت بالفعل في إحلال 72 % من المكون المحلى بدلا من المستورد في الصناعات الهندسية الإلكترونية.

لافتا إلى أن تعميم هذه التجربة والعمل على الوصول لنسبة الـ 100 % في القطاع الصناعى يحتاج إلى حماية الصناعات المغذية والعمل على تحويل المستوردين إلى منتجين وتمويل المصانع والورش وتحديث الإنتاج. 
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