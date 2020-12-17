ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة.. ويستعد لسوء الأحوال الجوية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4140 طن تشمل 352 طن كحول و3788 طن فوسفات.





وأضاف البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 18936 طن تشمل : 2783 طن ذرة و 11965 طن قمح و 1234 طن صودا و 2954 طن سكر بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 467 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و فاصوليا ) و حاصلات زراعية ( برسيم و سمسم و لب سوبر و ريحان و بردقوش و ينسون ) و فواكة ( برتقال و يوسفى و بلح و رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و و هولندا و اليونان و باكستان و الصين و المانيا و سيريلانكا و بلجيكا و ايطاليا و انجلترا و سنغافورة و امريكا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2465 حاوية مكافئة .





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وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 158332 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34878 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و عدد وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4047 شاحنة.





وعلى صعيد أخر ، فى اطار الإستعداد و الجاهزية لمواجهة الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، وجه اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالتعامل الفورى والسريع وعلى مدار الساعة والدفع بالمعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار من كافة المناطق بالميناء.



