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مدير وحدة الأراضي بمركز التنمية المستدامة: تطهير البئر تصل تكلفته لـ 70 ألف جنيه.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:31 م
المهندس عربي منصور
المهندس عربي منصور مدير وحدة الأراضي والمياه
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محمود محسن
أكد المهندس عربي منصور مدير وحدة الأراضي والمياه بمركز التنمية المستدامة أنه من أجل أن نعلم أن هناك آبارا رومانية في منطقة ما نعمل في البداية في الكشف عن الآثار الرومانية فإذا تم هذا الاكتشاف نقوم بالبحث عن تلك الآبار. 

وأضاف منصور خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه عند اكتشاف الآبار الرومانية نقوم بعمل معاينة لها من أجل التأكد من سلامتها، مشيرا إلى أنه لكل بئر طبيعة معينة فهناك آبار يكون بها عمدان في الأسفل والبعض لا. 

وتابع مدير وحدة الأراضي والمياه بمركز التنمية المستدامة أن هناك بئرا بطريق سيوة به سلم داخلي.

وأشار منصور إلى أنه من أجل أن يتم تطهير الآبار خاصة التي تكون على مساحة 1000 متر قد يصل إلى 70 ألف جنيه.

أكد محافظ مطروح السابق اللواء مجدى الغرابلى حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار واحتجازها خلف السدود فى الوديان أو تخزينها في خزانات عملاقة وآبار مع تطهيرها أول باول لاستخدامها فى رى الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات جميع الجهات المعنية كمركز بحوث الصحراء و مديريتي الزراعة والري ومنظمة إيفاد التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرنامج تحسين سبل العيش يقومان حاليا بتنفيذ تطهير 100 بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بمناطق عمل الجهاز جنوب سيدى براني، ومركز السلوم بمناطق بق بق، وأبوزريبة، والرابية الغربية، والرابية الوسطى بالإضافة إلى الرابية الشرقية للاستفادة منها فى الزراعة والشرب وتربية المواشي بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة لبدء تطهير 100 بئر روماني ضمن أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، حيث تم استلام 25 بئرا رومانيا منها بعد تطهيرها بمناطق الرابية الغربية والرابية الشرقية والرابية الوسطى كمرحلة أولى.

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