تجديد تعيين محمد رضوان مديرا للإسكان بشمال سيناء

ن عمارات "حى السبيل" هى ضمن مكونات مشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة شمال سيناء فى مرحلته الثانية بنطاق مدينة العريش، وهى وفقا لبيانات محافظة شمال سيناء ومديرية الإسكان تضم عدد 89 عمارة بإجمالى 2136 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن كل وحدة سكنية منها تقع على مساحة 90 متر مكونة من 3 حجرات وصالة وحمام ومطبخ جميعها ستجهز بشكل كامل بما فيها مصادر المياه من مواتير الدفع للأدوار العليا، فضلا عن مساحات خضراء مناسبة حوله، وتم إنشاؤها وفقًا لأحدث التصميمات الفنية المخصصة لهذه المساكن وفق توجيهات الوزارة.



وأضاف رضوان، أنه يجري العمل في مدينة رفح الجديدة تضم 625 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، علي مساحة 120 متر مربع ، إلي جانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.



وفي نفس السياق.. تم تعيين مني ابو المعاطي مدير عام الادارة التعليمية بالعريش ، كما تم تعيين الاستاذ وليد الشريف مدير التعليم الابتدائي والاستاذ محمود القبيصي مدير تنسيق الاعدادي والثانوي بادارة العربش التعليمية .





وتم ضخ استثمارات في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغت 450 مليون جنيه لإنشاء 2608 وحدة موزعة على الخمس مراكز بالمحافظة، وللتيسير على أهالي رفح والشيخ زويد المتضررين تم تأجير عمارات سكنية من وزارة الإسكان للمواطنين بحيث يتحمل المنتفع منها 100 جنيه فقط شهريا ، بينما تتحمل المحافظة 310 جنيهات.