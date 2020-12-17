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توك شو

أحمد أمين: حبيت النداهة ومشاهد الأحلام في حلقة الجاثوم.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:21 م
أحمد امين
أحمد امين
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هاني حسين
قال الفنان أحمد أمين، إنه يحب كل حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة، مضيفا أنه أحب مشاهد الأحلام في حلقة الجاثوم، كما أحب مشاهد  حلقة النداهة، وأحب أسطورة النداهة كـ كتاب".

وأضاف أحمد أمين في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "زمان أي حاجة لا يستطيع العلم تفسيرها يتم الحديث عن أنها شيء من ما وراء الطبيعة".

وتابع أحمد أمين: "مشاهد  في مسلسل ما وراء الطبيعة تم تصويرها تحت المياه وكانت صعبة بالنسبة لي، وأنا مش بعرف أعوم ولكن حصلت على دروس في السباحة والغطس".

وكشف الفنان أحمد أمين، كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه، كما تحدث أمين عن ملابسه التي يرتديها.

وتابع أحمد أمين: "أنا لسه مطلع الشتوي  وقررت أجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي قائلة: أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".

وأضاف أحمد أمين: "أنا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل  قررت تناول الطعام براحتي ".
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