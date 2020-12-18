بلاش شكوى واشتغل .. استشاري نفسي: الإنسان يستطيع بناء نفسه





وأوضح سليمان خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن الله خلق الإنسان ومنحه الخلية العصبية، معقبا:" بـ تخلى الإنسان يتكيف مع اختياراته".





وأكد استشارى الطب النفسى قائلا:" مهما حدث من ظروف يقدر الإنسان التكيف معها،اللى بيشتكى انه مش قادر يواجه الحياة غلطان، لان كثرة الشكوى تضعف المناعة النفسية، الانسان مالوش سبيل غير أنه يبطل شكوى ويشتغل".





وأضاف، عمرو سليمان، أن قدرة الانسان على بناء داخله مرتبطة بقدرة على بناء خارجه "مستقبله"، معقبا:" اللى بيهدم نفسه من الداخل بيهدمها من الخارج".

قال الدكتور عمرو سليمان،استشارى الطب النفسى وعلم الأعصاب، أن الإنسان يستطيع بناء نفسه.