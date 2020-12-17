هاني شنودة: رفضت العمل مع أم كلثوم بسبب عزف المقدمة.. فيديو

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه رفض العمل مع أم كلثوم خاصة أنه كان الوحيد الذي لديه أورج هو والفنان الراحل عزت أبو عوف، لافتًا إلى أنه كان سيعزف المقدمة فقط، وباقي الوقت في الحفلة بدون عمل.





وأضاف هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه حان الوقت أن نحترم بعضنا كموسيقيين، مشيرا إلى أنه يأتي بأشياء من أعماق الريف تعطي درس وتوعية، ولا يعتمد على العزف الغربي فقط.





وأوضح أن فرقة المصريين تتكون من تحسين يلمظ، هاني الأزهري، إيمان يونس، ممدوح قاسم، يحيى خليل، ومنى عزيز، قائلا: الفرقة تذكرني بكل شيء حلو.





وأشار إلى أنه لحن لـ أحمد عدوية، ونجاة الصغيرة، ومحمد ثروت، وعلي الحجار، ومحمد الحلو، ولبلبة، مؤكدا أنه دائما يقدم أشياء متفردة حتى لا يشعر بالملل، ويرى بريق معين في المطرب الذي ينوي أن يكون نجما.